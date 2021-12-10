كأس العرب - نسور قرطاج تطير للمربع الذهبي.. رأسيات تونس تتفوق على عُمان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:03

كتب : إسلام أحمد

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي كأس العرب 2021 بالفوز على عُمان 2-1 في أول مباريات ربع النهائي على ملعب المدينة التعليمية.

سجل لتونس: سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، فيما سجل لعُمان أرشد العلوي.

وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.

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ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.

وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

التشكيل

قاد الجزيري هجوم تونس فيما بقى حمزة المثلوثي وعلي معلول وفخر الدين بن يوسف على دكة البدلاء.

في المقابل قاد الثنائي منذر العلوي وخالد الهجري تشكيل هجوم عُمان.

وصف المباراة

بدأت المباراة باستحواذ تونسي لتسجيل هدف مبكر مع دفاع منطقة من لاعبي عُمان.

وفي الدقيقة 16 تحقق لنسور قرطاج ما أرادوا، عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد أمين ورأسية متقنة من الجزيري تسكن الشباك.

ضغط تونس تواصل لإضافة الهدف الثاني، لعبة ثنائية بين محمد دراجر وحنعبل المجبري من الجهة اليمنى، ومن ثم أرسل الأول عرضية أرضية إلى نعيم السيلتي الذي سدد من لمسة واحدة جاءت أعلى من العارضة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 40 عاد السيلتي وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد الجزيري أن يسجل هدفا ثانيا يريح أعصاب تونس، عرضية من الجهة اليسرى تصل له في مواجهة المرمى لكنه فضل التمرير ليوسف المساكني عن التسديد لتمر الكرة من أمام الأخير مهدرا فرصة محققة للتسجيل في نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني كاد محمد دراجر أن يسجل هدفا ثانيا بعدما راوغ ومرر عرضية أرضية ارتطمت بقدم المدافع لكن ارتطمت الكرة بالقائم وخرجت لركنية في الدقيقة 47.

وبعد دقيقة بدأت عُمان في الخروج من مناطقها الدفاعية، فكانت التصويبة الأولى من صلاح اليحيائي من خارج منطقة الجزاء سهلة في يد معز حسن حارس تونس.

لكن التسديدة الثانية عرفت طريقها لشباك معز حسن في الدقيقة 66.

تصويبة صاروخية من أرشد العلوي من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس تونس معلنة التعادل.

لم يفرح لاعبو عُمان بالهدف كثيرا، ركلة ثابتة من منتصف الملعب لتونس ورأسية متقنة من يوسف المساكني تسكن شباك عُمان والهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 68.

وشارك فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 83 بدلا من الجزيري.

محاولات عُمان في الدقائق الأخيرة لم تسفر عن أي جديد، لتنطلق صافرة النهاية ويطير نسور قرطاج للمربع الذهبي العربي.

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