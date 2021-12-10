في الجول يكشف موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي.. وتخصيص التالتة شمال لـ الأهلي

خصصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي، مدرج الدرجة الثالثة يسارا لجماهير الأهلي خلال المباراة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة المنظمة للمباراة ستطرح تذاكر المباراة خلال الأسبوع الجاري عبر بعض الأكشاك في الدوحة لتسهيل عملية البيع بجانب البيع إلكترونيا بسبب الإقبال الكبير على التذاكر المتوقع.

وخصصت اللجنة مدرج الثالثة يسارا لجماهير الأهلي في ملعب أحمد بن علي خلال السوبر الإفريقي أمام الرجاء.

وستعقد اللجنة المنظمة اجتماعا تنسيقيا مع الفريقين يوم الأحد المقبل، لوضع الترتيبات الخاصة باللقاء.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء البيضاوي يوم 22 ديسمبر الجاري في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وستقام المباراة على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، والذي سيشهد احتضان مباريات كأس العالم 2022.