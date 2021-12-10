كأس العرب - المساكني: سنشاهد من سيتأهل لنصف النهائي.. وهذا الشعور لا يوصف

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - يوسف المساكني

ينتظر يوسف المساكني قائد منتخب تونس هوية منافسه في نصف نهائي كأس العرب بعدما سجل هدف الفوز على عُمان.

وقاد رأسيتا سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني تونس لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال المساكني عقب نهاية اللقاء: "أسعدنا الجمهور، ما يقارب من 30-35 ألف حضروا المباراة".

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وأضاف "قدمنا كل ما لدينا في الشوط الأول خاصة في أول 20 دقيقة".

وأكمل "صنعنا فرصا كثيرة في الشوط الأول وعندما سجلوا التعادل سجلنا مباشرة وهذا ما قدنا للتأهل".

وأردف "شعور قيادة منتخب بلادك للفوز لا يوُصف خاصة أن الفريق فاز ونريد أن نكون جاهزين لنصف النهائي".

وأتم عن منافس تونس في المربع الذهبي: "في نصف النهائي سيكون فرق كبيرة وقوية، نحن سعداء بالتأهل وسنشاهد من سيتأهل".

وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.

ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.

وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

يوسف المساكني تونس كأس العرب
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