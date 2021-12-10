كأس العرب - مدرب تونس: أخذنا العديد من الدروس والجمهور ساهم في الفوز على عُمان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

منذر الكبير - مدرب تونس

يرى منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس أن الجمهور ساهم في فوز نسور قرطاج ببطاقة الترشح لنصف نهائي كأس العرب 2021.

وقاد رأسيتا سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني تونس لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال منذر الكبير عقب نهاية اللقاء: "أخذنا العديد من الدروس ولعبنا ضد دفاعات قوية ومنتخبات قوية مثل المنتخب الإماراتي".

أخبار متعلقة
كأس العرب - مجبري: منتخب مصر الأقرب لمواجهة تونس ولكن المفاجآت واردة كأس العرب - نسور قرطاج تطير للمربع الذهبي.. رأسيات تونس تتفوق على عُمان كأس العرب - مران منتخب مصر.. مشاركة أفشة وراحة لـ الونش تشكيل كأس العرب – الجزيري يقود تونس .. وتغير وحيد في قائمة عمان

وأضاف "أشرك اللاعبين الذين كانوا يد واحدة ولعبوا بروح ونهدي الانتصار للجمهور الكبير".

وأتم "الجمهور تقريبا هو الذي ساهم في الانتصار وأعطانا الدفعة والطاقة لنعمل ردة فعل بعد التعادل 1-1".

وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.

ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.

وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

تونس كأس العرب منذر الكبير
نرشح لكم
كأس العرب - المساكني: سنشاهد من سيتأهل لنصف النهائي.. وهذا الشعور لا يوصف كأس العرب - مجبري: منتخب مصر الأقرب لمواجهة تونس ولكن المفاجآت واردة كأس العرب - نسور قرطاج تطير للمربع الذهبي.. رأسيات تونس تتفوق على عُمان كأس العرب - مران منتخب مصر.. مشاركة أفشة وراحة لـ الونش
أخر الأخبار
في الجول يكشف موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي.. وتخصيص التالتة شمال لـ الأهلي 2 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب - المساكني: سنشاهد من سيتأهل لنصف النهائي.. وهذا الشعور لا يوصف 5 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدرب تونس: أخذنا العديد من الدروس والجمهور ساهم في الفوز على عُمان 12 دقيقة | كأس العرب 2021
للمرة الثالثة في تاريخه.. جريميو يهبط إلى الدرجة الثانية في البرازيل 19 دقيقة | أمريكا
كأس العرب - مجبري: منتخب مصر الأقرب لمواجهة تونس ولكن المفاجآت واردة 26 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - نسور قرطاج تطير للمربع الذهبي.. رأسيات تونس تتفوق على عُمان 37 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مران منتخب مصر.. مشاركة أفشة وراحة لـ الونش ساعة | كأس العرب 2021
مران الزمالك – عودة عبد الغني وراحة إضافية لـ جابر.. وبرنامج تأهيلي لـ السعيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة