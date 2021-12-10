كأس العرب - مدرب تونس: أخذنا العديد من الدروس والجمهور ساهم في الفوز على عُمان

يرى منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس أن الجمهور ساهم في فوز نسور قرطاج ببطاقة الترشح لنصف نهائي كأس العرب 2021.

وقاد رأسيتا سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني تونس لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال منذر الكبير عقب نهاية اللقاء: "أخذنا العديد من الدروس ولعبنا ضد دفاعات قوية ومنتخبات قوية مثل المنتخب الإماراتي".

وأضاف "أشرك اللاعبين الذين كانوا يد واحدة ولعبوا بروح ونهدي الانتصار للجمهور الكبير".

وأتم "الجمهور تقريبا هو الذي ساهم في الانتصار وأعطانا الدفعة والطاقة لنعمل ردة فعل بعد التعادل 1-1".

وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.

ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.

وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.