أرتيتا عن أوباميانج: المسألة ليست شخصية.. ولم نناقش بيعه

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي لا يشارك مؤخرا مع الفريق في التشكيل الأساسي.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هو لا يلعب ولا يسجل وهذا يؤثر على ثقته وحالته المزاجية، ولكن لا يجب تقبل الوضع بل يجب مواجهته وتغييره".

وأضاف "لدي علاقة جيدة للغاية مع كل اللاعبين، لأننا جميعا يجب أن نفهم أن علينا فعل الأفضل للنادي وللفريق".

وتابع "إذا كان بإمكاننا أن نستفيد من أي فرد سنفعل ذلك. القرارات ليست شخصية بل تأتي للحصول على أداء يمنح الأفضل للفريق".

وعن شائعات بيع أوباميانج في يناير قال أرتيتا: "لم نناقش شيئا كهذا أبدا، وإذا كان واحد من اللاعبين يعاني من الصعوبات يجب علينا أن نمنحه الدعم".

ويحتل أرسنال المركز السابع في ترتيب البريميرليج بـ23 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

يذكر أن أوباميانج الذي تراجع مؤخرا بين خيارات أرتيتا سجل 4 أهداف فقط في البريميرليج خلال الموسم الحالي.