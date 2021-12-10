أرتيتا عن أوباميانج: المسألة ليست شخصية.. ولم نناقش بيعه

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي لا يشارك مؤخرا مع الفريق في التشكيل الأساسي.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هو لا يلعب ولا يسجل وهذا يؤثر على ثقته وحالته المزاجية، ولكن لا يجب تقبل الوضع بل يجب مواجهته وتغييره".

وأضاف "لدي علاقة جيدة للغاية مع كل اللاعبين، لأننا جميعا يجب أن نفهم أن علينا فعل الأفضل للنادي وللفريق".

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وتابع "إذا كان بإمكاننا أن نستفيد من أي فرد سنفعل ذلك. القرارات ليست شخصية بل تأتي للحصول على أداء يمنح الأفضل للفريق".

وعن شائعات بيع أوباميانج في يناير قال أرتيتا: "لم نناقش شيئا كهذا أبدا، وإذا كان واحد من اللاعبين يعاني من الصعوبات يجب علينا أن نمنحه الدعم".

ويحتل أرسنال المركز السابع في ترتيب البريميرليج بـ23 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

يذكر أن أوباميانج الذي تراجع مؤخرا بين خيارات أرتيتا سجل 4 أهداف فقط في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

أرسنال أوباميانج أرتيتا
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