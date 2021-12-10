الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 17:27

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة وسقط الإنتاج الحربي في فخ الهزيمة وسجل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ثلاثية "هاتريك".

وأقيمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

طالع أبرز ما حدث في مباريات اليوم. (من هنـــا)

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وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

فيما جاء الترتيب كالآتي:

مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
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