الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة وسقط الإنتاج الحربي في فخ الهزيمة وسجل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ثلاثية "هاتريك".

وأقيمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

طالع أبرز ما حدث في مباريات اليوم. (من هنـــا)

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

نهاية مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة القاهرة 🇪🇬 pic.twitter.com/L5XFjhwjJv — FilGoal (@FilGoal) December 10, 2021

فيما جاء الترتيب كالآتي: