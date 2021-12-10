الدرجة الثانية - زد في الصدارة وهزيمة الإنتاج الحربي بالأربعة وهاتريك رفيق كابو

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 17:12

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة - الزمالك

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة وسقط الإنتاج الحربي في فخ الهزيمة وسجل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ثلاثية "هاتريك".

أقيمت اليوم جميع الجولة العاشرة من مباريات مجموعة القاهرة.

وانتصر زد على النصر بهدفين مقابل هدف سجل اتيكور اوين هدفي زد وسجل عبد العزيز الشاعر للنصر ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الجدول.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة الدرجة الثانية - 20 هدفا في 5 مباريات وتعادل مثير بين البلدية والحرس الدرجة الثانية - في الجول يرصد 29 تغييرا خارج الخطوط بعد 9 جولات

وفاز بتروجت على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل سامح إبراهيم من ركلة جزاء ومحمد شيكا وأحمد رضا لـ بتروجت وسجل محمد سعيد من ركلة جزاء وأحمد شكري للترسانة ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

فيما تفوق منتخب السويس على بلبيس بهدف دون رد سجله جيروم وأهدر أحمد عيد ركلة جزاء لـ بلبيس ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

وبفضل هاتريك رفيق كابو انتصر وادي دجلة على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل إسماعيل بامبا هدف للداخلية الوحيد ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

وانتصر بورتو السويس على بنها بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 18نقطة، سجل لبورتو محمد شاهين ومحمود إبراهيم وسجل لبنها محمود هاني.

وانتصر السكة الحديد على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل للسكة إسلام طارق وإسلام فتحي وسايكو وأحمد لا لا، وسجل للإنتاج الحربي هشام شعبان ومحمد فوزي ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة.

وتعادل القناة مع المصرية للاتصالات وبورفؤاد مع المريخ سلبيا.

وفي مجموعة الصعيد انتصر بترول أسيوط على طامية بهدفين مقابل هدف.

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة
أخر الأخبار
أرتيتا عن أوباميانج: المسألة ليست شخصية.. ولم نناقش بيعه 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة 37 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة 52 دقيقة | الدرجة الثانية
حمص لـ في الجول: اكتفينا بودية واحدة لأننا حققنا الكثير من الأهداف في المعسكر 57 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - زد في الصدارة وهزيمة الإنتاج الحربي بالأربعة وهاتريك رفيق كابو ساعة | الدرجة الثانية
مباشر كأس العرب - تونس (1) (0) عمان.. القائم يمنع هدفا ذاتيا ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب – الجزيري يقود تونس .. وتغير وحيد في قائمة عمان 2 ساعة | كأس العرب 2021
جيرارد عن صلاح: الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100% 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة