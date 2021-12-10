الدرجة الثانية - زد في الصدارة وهزيمة الإنتاج الحربي بالأربعة وهاتريك رفيق كابو

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة وسقط الإنتاج الحربي في فخ الهزيمة وسجل التونسي رفيق كابو لاعب وادي دجلة ثلاثية "هاتريك".

أقيمت اليوم جميع الجولة العاشرة من مباريات مجموعة القاهرة.

وانتصر زد على النصر بهدفين مقابل هدف سجل اتيكور اوين هدفي زد وسجل عبد العزيز الشاعر للنصر ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الجدول.

وفاز بتروجت على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل سامح إبراهيم من ركلة جزاء ومحمد شيكا وأحمد رضا لـ بتروجت وسجل محمد سعيد من ركلة جزاء وأحمد شكري للترسانة ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

فيما تفوق منتخب السويس على بلبيس بهدف دون رد سجله جيروم وأهدر أحمد عيد ركلة جزاء لـ بلبيس ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

وبفضل هاتريك رفيق كابو انتصر وادي دجلة على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل إسماعيل بامبا هدف للداخلية الوحيد ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

وانتصر بورتو السويس على بنها بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 18نقطة، سجل لبورتو محمد شاهين ومحمود إبراهيم وسجل لبنها محمود هاني.

وانتصر السكة الحديد على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل للسكة إسلام طارق وإسلام فتحي وسايكو وأحمد لا لا، وسجل للإنتاج الحربي هشام شعبان ومحمد فوزي ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة.

وتعادل القناة مع المصرية للاتصالات وبورفؤاد مع المريخ سلبيا.

وفي مجموعة الصعيد انتصر بترول أسيوط على طامية بهدفين مقابل هدف.