جيرارد عن صلاح: الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%

امتدح ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا والقائد التاريخي لليفربول نجم الريدز الحالي محمد صلاح واصفا إياه بالأفضل في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويحل أستون فيلا غدا السبت ضيفا على ليفربول لملاقاته في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

وقال جيرارد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "ليفربول في مركز رابع ويؤدون بشكل جيد ونحن نعرف التحدي الذي علينا خوضه ومدى صعوبته".

وعن صلاح قال: "هو الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%".

وأتم "لكن علينا أن نتحلى بالثقة والإيمان منذ بداية عملنا في النادي".

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا خلال الموسم الجاري مع ليفربول في كل البطولات وصنع تسعة خلال 21 مباراة فقط خاضها في الموسم حتى الآن.