جيرارد عن صلاح: الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ستيفن جيرارد - ليفربول

امتدح ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا والقائد التاريخي لليفربول نجم الريدز الحالي محمد صلاح واصفا إياه بالأفضل في العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويحل أستون فيلا غدا السبت ضيفا على ليفربول لملاقاته في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

وقال جيرارد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "ليفربول في مركز رابع ويؤدون بشكل جيد ونحن نعرف التحدي الذي علينا خوضه ومدى صعوبته".

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: جيرارد سيختبر شعورا لا يعرفه حين يدخل أنفيلد.. وجوتا لم يتدرب طوال الأسبوع لا جائزة أولى لـ جيرارد.. جوارديولا مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي جيرارد عن مواجهة ليفربول: سأعود محملا بابتسامة.. لكن الكل يعرف ما أريده

وعن صلاح قال: "هو الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%".

وأتم "لكن علينا أن نتحلى بالثقة والإيمان منذ بداية عملنا في النادي".

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا خلال الموسم الجاري مع ليفربول في كل البطولات وصنع تسعة خلال 21 مباراة فقط خاضها في الموسم حتى الآن.

صلاح ليفربول جيرارد أستون فيلا
نرشح لكم
هدف رودري الأجمل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر مؤتمر كلوب: جيرارد سيختبر شعورا لا يعرفه حين يدخل أنفيلد.. وجوتا لم يتدرب طوال الأسبوع وكيله: مارسيال يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير رايولا: بايرن لا يستطيع تحمل راتب بوجبا.. لدينا عروض كثيرة
أخر الأخبار
تشكيل كأس العرب – الجزيري يقود تونس .. وتغير وحيد في قائمة عمان 21 دقيقة | كأس العرب 2021
جيرارد عن صلاح: الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100% 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - مدرب الأردن: أثق في اللاعبين رغم قوة مصر 39 دقيقة | كأس العرب 2021
كاشيما أنتلرز الياباني يعلن تعاقده مع فايلر 50 دقيقة | آسيا
الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا للرجاء.. ويحدد موعد السفر إلى قطر ساعة | مصر
هدف رودري الأجمل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كيروش عن – أفشة وأحلام تتخطى كأس العرب.. الارتقاء بمستوى مصر ومونديال الأندية ساعة | كأس العرب 2021
مؤتمر السولية: لاعب المنتخب قد يعطل مسيرته في تلك الحالة.. ولم نصل للتشبع ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة