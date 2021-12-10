الأهلي يواجه سموحة وديا استعدادا للرجاء.. ويحدد موعد السفر إلى قطر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 15:39

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة

يواجه الأهلي منافسه سموحة وديا في الـ15 من شهر ديسمبر الجاري استعدادا للقاء الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي وذلك بعد مواجهة طلائع الجيش في لقاء ودي غدا السبت.

وتقرر أن تسافر بعثة الأهلي بعد ذلك بيومين إلى قطر من أجل خوض المباراة التي تقام في ملعب أحمد بن علي المونديالي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في الـ22 من شهر ديسمبر الجاري.

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ومن المقرر أن يترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في قطر آنذاك.

الأهلي سموحة السوبر الإفريقي
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