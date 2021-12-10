هدف رودري الأجمل في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 15:34

كتب : عمر خالد

رودري مانشستر سيتي إيفرتون

فاز رودري لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة هدف نوفمبر 2021 بفضل تسديدته القوية بعيدة المدى ضد إيفرتون.

وكان مانشستر سيتي فاز على إيفرتون بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يفوز فيها رودري بالجائزة، في حين أنه أول لاعب في مانشستر سيتي يحصل على هذه الجائزة منذ كيفين دي بروين في يوليو 2020.

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تم اختيار الهدف الرائع للإسباني من قبل لجنة من الخبراء جنبا إلى جنب مع تصويت عام، متغلبا على سبعة متنافسين آخرين.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة.

رودري مانشستر سيتي
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