مؤتمر كلوب: جيرارد سيختبر شعورا لا يعرفه حين يدخل أنفيلد.. وجوتا لم يتدرب طوال الأسبوع

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن ستيفن جيرارد، نظيره في أستون فيلا، سيشعر بعاطفة لم يجربها من قبل حين يدخل ملعب أنفيلد رود يوم السبت لمواجهة ناديه السابق.

ويحل فيلا، مع مدربه جيرارد أيقونة ليفربول السابق، ضيفا على رجال كلوب في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الألماني في مؤتمر صحفي "أعرف أن جيرارد قال لا مكان للعواطف في المباراة، إنه مدرب خبير، لكن ليست لديه فكرة كيف سيشعر حين يدخل ملعب أنفيلد. شعرت بهذه العاطفة حين عدت ماينز أول مرة".

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وعن قيادة جيرارد لليفربول قال كلوب:"سيحدث، لكن لابد أن يكون ذلك في التوقيت المناسب".

وأضاف "ديوجو جوتا شعر بشيء في مباراة ولفرهامبتون ولم يتدرب طوال الأسبوع، قد يشارك في مران اليوم. ديفوك أوريجي بخير".

وسيواجه جيرارد فريق ليفربول لأول مرة منذ رحل عن النادي في 2015.

المدرب السابق لرينجرز عاد لإنجلترا ليقود أستون فيلا ويوم السبت سيكون استثنائيا بالنسبة له حين يعود لأنفيلد الذي أبدع فيه كثيرا.

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