وكيله: مارسيال يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير

قال فيليبي لامبولي وكيل أعمال أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد إن الأخير يريد مغادرة ناديه في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث وكيل أعمال مارسيال لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مارسيال يحتاج فقط للعب".

وواصل "هو لا يريد البقاء لما بعد شهر يناير وسأتحدث مع إدارة يونايتد قريبا".

وشارك صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري الإنجليزي بشكل أساسي وخمسة خاضهم كبديل وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

كما أنه لعب مباراتين كأساسي في دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لمارسيال في تعاقده مع يونايتد ثلاثة مواسم مقبلة بعدما جدد تعاقده في عام 2019.