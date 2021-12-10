كأس العرب - حكم نهائي الكأس الذهبية يدير لقاء مصر والأردن

سيدير الهوندوراسي هيكتور مارتينيز مباراة مصر والأردن يوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وسيكون اللقاء هو الثالث لمارتينيز في البطولة بعد لقاء العراق وعمان (1-1) والسعودية ضد فلسطين (1-1).

الحكم البالغ عمره 30 عاما يعتبر من النخبة في قارة أمريكا الشمالية، فهو الذي أدار آخر نهائي للكأس الذهبية حين فازت أمريكا على المكسيك بهدف في أغسطس الماضي.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

والفائز من مواجهة مصر والأردن سيلعب في نصف النهائي ضد تونس أو عمان.

وإذا واصل المسيرة للنهائي فسيواجه قطر أو الإمارات أو الجزائر أو المغرب.