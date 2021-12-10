كأس العرب - حكم نهائي الكأس الذهبية يدير لقاء مصر والأردن

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

هيكتور مارتينيز

سيدير الهوندوراسي هيكتور مارتينيز مباراة مصر والأردن يوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وسيكون اللقاء هو الثالث لمارتينيز في البطولة بعد لقاء العراق وعمان (1-1) والسعودية ضد فلسطين (1-1).

الحكم البالغ عمره 30 عاما يعتبر من النخبة في قارة أمريكا الشمالية، فهو الذي أدار آخر نهائي للكأس الذهبية حين فازت أمريكا على المكسيك بهدف في أغسطس الماضي.

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وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

والفائز من مواجهة مصر والأردن سيلعب في نصف النهائي ضد تونس أو عمان.

وإذا واصل المسيرة للنهائي فسيواجه قطر أو الإمارات أو الجزائر أو المغرب.

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