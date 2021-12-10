ماسكيرانو يقود شباب الأرجنتين

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 14:36

كتب : عمر خالد

ماسكيرانو‎

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعيين خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط برشلونة وليفربول ووست هام يونايتد السابق، مدربا لمنتخب الشباب بدءا من يناير المقبل.

وستكون هذه أول مهمة تدريبية لماسكيرانو، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع الأرجنتين.

وأوضح الاتحاد أن ماسكيرانو (37 عاما) سيخلف المدير الفني الحالي فيرناندو باتيستا.

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وكان ماسكيرانو بدأ مسيرته الكروية في وقت سابق في الأرجنتين عن طريق نادي ريفر بلايت قبل أن ينتقل إلى وست هام الإنجليزي عام 2006.

لينتقل بعدها إلى ليفربول ويلعب معه 139 مباراة.

ولكن المسيرة الأشهر للاعب الأرجنتيني كانت مع برشلونة، حيث لعب لمدة 8 مواسم بقميص النادي الكتالوني مشاركا في 334 مباراة. واعتزل في نوفمبر 2020.

خافيير ماسكيرانو الأرحنتين
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