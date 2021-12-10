ماسكيرانو يقود شباب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعيين خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط برشلونة وليفربول ووست هام يونايتد السابق، مدربا لمنتخب الشباب بدءا من يناير المقبل.

وستكون هذه أول مهمة تدريبية لماسكيرانو، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع الأرجنتين.

وأوضح الاتحاد أن ماسكيرانو (37 عاما) سيخلف المدير الفني الحالي فيرناندو باتيستا.

#SeleccionesJuveniles El Presidente Claudio Tapia se reunió hoy con Javier Mascherano para definir su vínculo como nuevo entrenador del Seleccionado Sub 20 que se pondrá en marcha a partir de enero del 2022. pic.twitter.com/QzDwh14jgH — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 9, 2021

وكان ماسكيرانو بدأ مسيرته الكروية في وقت سابق في الأرجنتين عن طريق نادي ريفر بلايت قبل أن ينتقل إلى وست هام الإنجليزي عام 2006.

لينتقل بعدها إلى ليفربول ويلعب معه 139 مباراة.

ولكن المسيرة الأشهر للاعب الأرجنتيني كانت مع برشلونة، حيث لعب لمدة 8 مواسم بقميص النادي الكتالوني مشاركا في 334 مباراة. واعتزل في نوفمبر 2020.