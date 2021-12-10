جيرارد عن مواجهة ليفربول: سأعود محملا بابتسامة.. لكن الكل يعرف ما أريده

قال ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا إنه سيعود لملعب أنفيلد لمواجهة ناديه السابق ليفربول محملا بابتسامة لسببين.

وتحدث جيرارد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "بالنسبة لي أحترم وأتفهم الضجيج حول المباراة لعدة أسباب لأنني سأعود للنادي الذي قضيت معه سنوات كثيرة وهذا يجلب الابتسامة على وجهي".

وأكمل "السبب الأول هو أنني لدي علاقة جيدة مع العديد من الأشخاص هناك وحظيت بوقت رائع في النادي".

وشدد "أنا فتى من المدينة وكبرت وأنا أشجع ليفربول وسأكون دائما كذلك".

واستدرك "أما السبب الآخر للابتسام فهو إنني حظيت بفرصة الذهاب إلى هناك ومواجهة فريق ومدرب جيد مع محاولة الفوز وهذا تركيزي الأساسي".

وشدد قائد ليفربول السابق "أعتقد أن الضجيج المثار حول المباراة هو من الناس الذين يشعرون بالإثارة لكن المباراة بالنسبة لي تتعلق بتحضيري فريقي بأفضل شكل ممكن ومحاول تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم جيرارد حديثه "هذه هي الطريقة التي سأخوض بها المباراة والكل في ملعب أنفيلد يعرفني جيدا ويعرفون ما سأذهب إلى أنفيلد من أجل تحقيقه".