خبر في الجول - نقل السوبر الإفريقي لأحد ملاعب كأس العالم

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 13:11

كتب : محمد الجزار

ملعب أحمد بن علي

علم FilGoal.com أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي ستجري على ملعب أحمد بن علي الخاص بنادي الريان في قطر.

وهو أحد ملاعب كأس العالم 2022 والذي لعب فيه الأهلي ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 وخسر بهدفين دون رد.

وسيستضيف الملعب، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، المباراة بدلا من استاد جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

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وذلك بسبب الإقبال الجماهيري لحضور المباراة التي تجري في 22 ديسمبر الجاري.

وكشف FilGoal.com يوم الثلاثاء أن منظمي المباراة يفكرون في نقلها لملعب أحمد بن علي. (التفاصيل)

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

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