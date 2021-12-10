الجائزة مستمرة في ليفربول.. أرنولد يفوز بلاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

مانشستر ليفربول

حافظ ليفربول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في خزائنه للمرة الثانية على التوالي بعدما حصد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب شهر نوفمبر.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

وفاز أرنولد بالجائزة على حساب كل من ديوجو جوتا (ليفربول) وبيرناردو سيلفا وجواو كانسيلو (مانشستر ستي) وإيمانويل دينيس (واتفورد) وجون ماكجين (أستون فيلا)

وخاض أرنولد ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي في نوفمبر سجل خلالهم هدفا وصنع أربعة آخرين.

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وتعد هذه هي ثاني مرة يحصد فيها أرنولد الجائزة بعد شهر ديسمبر عام 2020.

ومنذ بداية الموسم فاز ميكائل أنطونيو مهاجم وست هام بجائزة شهر أغسطس.

وحصد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد جائزة شهر سبتمبر.

فيما فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة شهر أكتوبر.

أرنولد ليفربول الدوري الإنجليزي
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