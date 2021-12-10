كأس العرب - الأردن: سنطلب تكريم الجوهري في لقاء مصر

أوضح محمد سمارة رئيس بعثة الأردن في كأس العرب أنه سيطلب تكريم الراحل محمود الجوهري، مدرب الفريق الأسبق، في مباراة مصر يوم السبت في ربع نهائي البطولة.

وقال سمارة عبر قناة أون تايم سبورتس:"سنتواصل مع بعثة مصر لطلب تكريم الجوهري".

ثم استدرك "لكن تظل الموافقة في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنه منظم البطولة".

وأتم "ندخل المباراة بـ15 لاعبا فقط بسبب الإصابات".

وقاد الجنرال الجوهري منتخب الأردن من 2001 إلى 2007 وبلغ معه ربع نهائي كأس آسيا 2004.

ودرب الفراعنة 4 مرات وقادهم للتأهل لكأس العالم 1990 والفوز بكأس إفريقيا 1998 وكأس العرب 1992.