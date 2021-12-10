كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 12:19
كتب : FilGoal
يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأردني في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بعد التعادل مع الجزائر بهدف لكل فريق، واقتنص الفراعنة الصدارة بسبب اللعب النظيف.
واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع الأردن يوم 11 ديسمبر.
وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس.
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