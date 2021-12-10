مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

كأس العرب

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من مباريات كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس والإمارات وقطر والأردن وعمان.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

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ربع النهائي

-تونس وعمان 10 ديسمبر 5:00 مساء ستاد المدينة التعليمية

-قطر والإمارات 10 ديسمبر 9:00 مساء ستاد البيت

مصر مع الأردن 11 ديسمبر 5:00 مساء ستاد الجنوب

المغرب مع الجزائر 11 ديسمبر 9:00 مساء ستاد الثمامة

نصف النهائي

الفائز من تونس وعمان مع الفائز من مصر والأردن 15 ديسمبر 5:00 مساء ستاد راس أبو عبود

قطر والإمارات مع الفائز من المغرب والجزائر 15 ديسمبر 9:00 مساء ستاد الثمامة

النهائي والمركز الثالث

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرا على ستاد راس أبو عبود.

تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد البيت.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات كأس العرب عبر قناتي بي إن سبورتس 1و2 بجانب قنوات الكأس.

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