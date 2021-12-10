حمادة طلبة: حسام غالي عاد من نيجيريا غاضبا ولم يُستبعد بسبب مخالفة كوبر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

فرحة منتخب مصر بالهدف القاتل في نيجيريا

استرجع حمادة طلبة لاعب مصر والزمالك السابق أزمة حسام غالي، قائد الأهلي السابق، مع أسامة نبيه، المدرب العام الأسبق لمنتخب الفراعنة، في 2016.

ونشبت أزمة بين غالي ونبيه تسببت في ابتعاد الأول عن المنتخب بعد مباراة نيجيريا التي حسمها الفراعنة بهدف ليتأهلوا لكأس إفريقيا 2017.

وروى طلبة عبر قناة ETC "إن لم تنفذ تعليمات كوبر لن تشارك مجددا. حين دخل غالي في لقاء نيجيريا الأول قال للاعبين: لماذا تدافعون، نريد الهجوم. بعدها استطعنا تسجيل التعادل".

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واستمر "ما فعله غالي ضايق هيكتور كوبر (مدرب مصر الأسبق)، لكن الأخير كان يحب حسام جدا. ما قيل عن أسامة نبيه، أنه يفضل لاعبي الزمالك على الأهلي، غير صحيح، فهو شخص نظيف جدا".

وواصل "في لقاء العودة كان غالي غاضبا جدا بسبب مشادته مع نبيه، بدأ ينفعل على اللاعبين وصاح في عمر جابر. عاد من نيجيريا غاضبا جدا. حدثت مشادة مع عمر جابر ثم مشادة مع نبيه، كوبر كان قد تجاوز موقف مباراة الذهاب، لم يعاتب غالي من الأساس".

وأتم "غالي كان يعتقد أن هناك تفضيلا للزمالك على الأهلي، لكن هذا غير صحيح".

شارك غالي 14 دقيقة في لقاء نيجيريا الثاني الذي كان الأخير له مع منتخب مصر، قبل أن يعتزل كرة القدم في 2018.

مع كوبر عاد الفراعنة لكأس إفريقيا بعد الغياب عن 3 نسخ متتالية، وعادوا أيضا لكأس العالم بعد الغياب عن 6 نسخ متتالية.

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