أزمة قد تحرم الرجاء مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

السوبر الإفريقي

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي أزمة قد تمنع فريقه من السفر لقطر لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 22 ديسمبر الجاري لمباراة السوبر بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء حامل لقب الكونفدرالية.

وأوضح الإبراهيمي أن المغرب اتخذ قرارا يوم الخميس بتمديد حالة الطوارئ في البلاد واستمرار غلق المجال الجوي حتى نهاية العام الجاري.

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وقال خلال حواره مع قناة ETC أن الرجاء يحاول الحصول على استثناء من الحكومة المغربية ليتسنى له السفر لخوض المباراة.

وانتقد الإبراهيمي كاف بسبب التأخر في تحديد موعد السوبر، فالأخير أعلن موعد المباراة يوم الأربعاء الماضي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
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