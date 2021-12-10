الإسماعيلي يرد على أنباء ضم أجايي ورحيل شكري نجيب إلى بيراميدز

رد حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي على أنباء رحيل شكري نجيب إلى بيراميدز والتفاوض مع الأهلي لضم جونيور أجايي.

وتحدث المصري عبر قناة "المحور" عن شكري نجيب قائلا: "مررنا بظروف صعبة الموسم الماضي أنهينا المسابقة بفارق نقطة عن الهبوط وبدأنا الموسم الحالي بشكل غير جيد على الإطلاق ونحاول الحفاظ على لاعبينا مع دعم الفريق في الانتقالات المقبلة بناء على طلب خوان براون المدير الفني للفريق".

وأكمل "اجتمعت مع شكري نجيب وأبلغته أننا نريد الحفاظ عليه وتجديد تعاقده والقرار قراره هو الآن، وقلنا له ستحصل على حقك وعرض يليق باسمك بعدما تعرضت للظلم في السابق".

وعما يقال بشأن رحيل شكري نجيب إلى بيراميدز قال: "لم يُعرض علينا أي شيء بشأن شكري، وكما قلت تركنا له حرية الاختيار بعدما قدمنا عرضنا لتجديد تعاقده".

أما عن إجراء صفقات مع بيراميدز "لا نستطيع تحمل عقود لاعبي بيراميدز فهي مرتفعة جدا".

وعن اهتمام الإسماعيلي بشأن ضم جونيور أجايي لاعب الأهلي الموضوع على قائمة الانتظار قال: "لا لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي بشأن أي لاعب".

وأتم "أي لاعب في الأهلي أو الزمالك حاليا غير معروض علينا، ولكننا نرحب بالتعاون مع كل أندية الدوري".