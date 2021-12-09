بعد انسحاب الجزائر وإلغاء نتائج القرعة.. تأجيل بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 21:09

كتب : أحمد الخولي

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تأجيل بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد لموعد يتحدد لاحقا.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بدلا من شهر يناير المقبل لتقام في وقت لاحق، على أن يتحدد الموعد الجديد يوم 28 ديسمبر الجاري.

كان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تلقى إخطارا صباح اليوم الخميس، يفيد بإلغاء نتيجة قرعة البطولة التي أجريت أمس الأربعاء، دون أن يكشف عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها، قبل أن يرسل خطابا جديدا سعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها إلى أجل غير مسمى.

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منتخب مصر يشارك في البطولة مدعوما بـ أحمد الأحمر قائد الفريق والعائد من الاعتزال الدولي مؤخرا.

وتعد مصر هي حاملة لقب البطولة عام 2020 في تونس.

كانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المشاركة في البطولة التي ستقام في المغرب، بسبب مشاكل دبلوماسية بين البلدين.

وتعد تونس هي الأكثر حصدا للقب البطولة تاريخيا في 10 مناسبات، ثم مصر بالشراكة مع الجزائر في المركز الثاني بـ 7 ألقاب.

كرة يد منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد
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