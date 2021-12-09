تأجيل مباراة توتنام القادمة في البريميرليج بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" رسميا عن تأجيل مباراة برايتون ضد توتنام هوتسبر ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إن قرار التأجيل صدر بعد اجتماع من إدارة الدوري، بناء على طلب توتنام بالتأجيل.

وجاء مطلب السبرز بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في صفوفه بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأدى ذلك الوضع لإغلاق مركز تدريبات الفريق الأول بناء على استشارة البريميرليج ووكالة الصحة البريطانية.

وسيتم إعادة جدولة المباراة وتحديد موعدها الجديد لاحقا، لتصبح ثاني مباريات توتنام المؤجلة في البريميرليج، بعد مواجهة بيرنلي التي أوقفتها الظروف الجوية في الأسبوع الرابع عشر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن تأجيل مباراة الفريق ضد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي والمقرر لها اليوم -الخميس- لنفس السبب.