الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 19:27

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

محمد حمبوزو في صدارة الهدافين بجانب حسام باولو، ومعهما حسام باولو.

يقدم لكم FilGoal.com قائمة هدافي مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة

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ويتصدر محمد حمبوزو لاعب الأولمبي ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، وبنفس رصيد حسام باولو مهاجم بايونيرز.

ويدخل معهما محمد دسوقي لاعب صيد المحلة برصيد 5 أهداف أيضا.

ويأتي بعدهم أحمد عبد الستار لاعب سبورتنج برصيد 4 أهداف، وبالتساوي مع جلال الشرقاوي لاعب ألعاب دمنهور، وكريم أشرف لاعب بلدية المحلة.

ويأتي ترتيب الهدافين للمجموعة كالتالي:

حسام باولو الأولمبي الدرجة الثانية حمبوزو
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