الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة

واصل الأوليمبي تصدر مجموعة بحري، فيما تعثر حرس الحدود في صراع الوصافة مع دكرنس.

أقيمت اليوم مباريات الجولة العاشرة لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة العاشرة

وكانت أكثر المباريات إثارة بين بلدية المحلة وحرس الحدود، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

أبو قير للأسمدة فاز كذلك على المنصورة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة عامرة بالإثارة.

الدرجة الثانية - 20 هدفا في 5 مباريات وتعادل مثير بين البلدية والحرس

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

-تعادل بلدية المحلة مع حرس الحدود 3-3.

-فوز الأوليمبي على سبورتنج 2-0.

-فوز دكرنس على الرجاء 1-0.

-فوز أبو قير للأسمدة على المنصورة 4-3.

-فوز كفر الشيخ على ألعاب دمنهور 4-0.

وتستكمل المباريات يوم السبت بمواجهتي الزرقا مع صيد المحلة، والحمام مع المصري بالسلوم.

وبعد الجولة العاشرة، حافظ الأوليمبي على الصدارة موسعا الفارق مع حرس الحدود إلى 5 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1-الأوليمبي: 24 نقطة.

2-حرس الحدود: 19 نقطة.

3-دكرنس: 19 نقطة.

4-كفر الشيخ: 19 نقطة.

5-بلدية المحلة: 15 نقطة.

16-سبورتنج: 14 نقطة.