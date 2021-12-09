لعنة أنشيلوتي.. الليجا تعلن حكم دربي مدريد

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

ماتيو لاهوز - ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن حكام مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر المسابقة، والتي يأتي على رأسها دربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتقام المباراة في ضيافة الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وسيتولى الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز إدارة هذه المباراة.

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وتعد هذه المباراة هامة بالنسبة للميرينجي على طريق التتويج بلقب الليجا هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة بفارق 8 نقاط عن إشبيلية و10 نقاط عن أتلتيكو و16 نقطة عن برشلونة، ولكل منهم مباراة مؤجلة.

ويصر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يفُز بأي شيء بعد، ولكنه تلقى دفعة هامة للغاية بعد فوزه على ريال سوسييداد وخسارة برشلونة وأتلتيكو في نفس اليوم.

ويعد ماتيو لاهوز وجها مألوفا بالنسبة للإيطالي أنشيلوتي، حيث لم يفُز الأخير بأي مباراة دربي في وجود الحكم الذي ترجع أصوله إلى فالنسيا، والذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأدار لاهوز دربي مدريد 7 مرات حتى الآن، حيث فاز ريال مدريد بـ 4 منهم وفاز أتلتيكو مرتين وشهدت صافرته على تعادل وحيد.

في وجود أنشيلوتي، لم يحقق ريال مدريد أي انتصار في دربي أداره لاهوز، والمحصلة هزيمتين وتعادل في الدوري والكأس.

يذكر أن أول دربي عاصمي أداره لاهوز كان في 2010 وانتهى بفوز ريال مدريد 2-0، وآخر دربي أداره كان في الموسم الماضي وانتهى بفوز ريال مدريد بنفس النتيجة.

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