الدرجة الثانية - 20 هدفا في 5 مباريات وتعادل مثير بين البلدية والحرس

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 17:09

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة ضد حرس الحدود - الدرجة الثانية

20 هدفا في 5 مباريات هي حصيلة اليوم في الجولة العاشرة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وشهدت قمة الجولة العاشرة تعادلا مثيرا بين بلدية المحلة وحرس الحدود بنتيجة 3-3.

سجل كريم أشرف هدفي للبلدية وسجل ريمون مانجا هدفا فيما وسجل للحرس بابا إبراهيم فاي للحرس ومصطفى صبحي ومحمد رضا.

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وارتفع رصيد حرس الحدود إلى 19 نقطة ورصيد البلدية إلى 15 نقطة.

وانتصر الأولمبى على سبورتنج بهدفين دون رد سجلهما أحمد فهمي ومحمد حمبوزو ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الجدول.

وفاز دكرنس على الرجاء بهدف دون رد سجله علي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 57 وأهدر رمزي خالد ركلة جزاء في الدقيقة 71 وطُرد شادي ماهر لاعب دكرنس ليرتفع رصيد دكرنس إلى 19 نقطة.

وانتصر أبو قير للأسمدة على المنصوره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليرتفع رصيد أبو قير إلى 13 نقطة.

وسجل أهداف أبو قير محمد مجدي وإسلام نبيل ومحمد نجاتي من ركلة جزاء وعبد الرحمن شيتوس، وأهداف المنصورة: محمد عادل تيجانا وإسلام حمدينو وأحمد عبد العال من ركلة جزاء.

وخسر دمنهور على ملعب مياه البحيرة بأربعة أهداف نظيفة من كفر الشيخ، سجل أحمد عاطف شيكو وأحمد كفتة ورفعت مفتاح وموسى أولاي ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 19 نقطة في المركز الرابع.

وستقام مباراة الزرقا مع صيد المحلة، والحمام مع المصرى بالسلوم يوم السبت وتأجلت مباراة بايونيرز مع المجد السكندرى لأجل غير مسمى.

مجموعة بحري الدرجة الثانية
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