عماد حمدي: اخترت الاستمرار مع الإسماعيلي عن الانتقال لناد آخر

كشف عماد حمدي لاعب خط وسط الإسماعيلي أنه اختار الاستمرار مع فريقه رغم امتلاكه لعروض مالية أكبر.

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق تمديد تعاقد عماد حمدي لثلاثة مواسم مقبل.

وقال عماد حمدي في تصريحاته لموقع الإسماعيلي الرسمي: "ألعب مع النادي منذ 2015 وينتابني سعادة غامرة حينما أرتدي شارة القيادة".

وواصل "فضلت تمديد تعاقدي عن الانتقال لأندية أخرى رغم أن المقابل المادي كان أكبر".

وأردف "نقدم كل ما لدينا في معسكر الفريق الحالي لتحسين النتائج والمدير الفني خوان براون يتعامل معنا باحترافية كبيرة ونعد الجماهير بتحسن النتائج".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بعد مرور ست جولات.

وعن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب قال: "كارلوس كيروش مدرب جيد وينظر لجميع اللاعبين دون تفريق بين الأندية والمنتخب قدم أداء جيدا ضد الجزائر وأتمنى عقب تحسن النتائج أن تكون لنا فرصة في الانضمام للمنتخب".