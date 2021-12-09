ذا ميرور: نيوكاسل يضع النني في القائمة المختصرة لتدعيمات يناير

دخل محمد النني نجم وسط منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال القائمة المختصرة لتدعيمات نيوكاسل في سوق الانتقالات الشتوية.

وخاض النني مباريات قليلة تحت قيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال هذا الموسم.

وكشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية أن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يضع النني ضمن خمسة لاعبين يرغب في ضمهم خلال تدعيمات يناير.

ويسعى نيوكاسل لتدعيم صفوفه في يناير المقبل لتحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضح تقرير ذا ميرور أن القائمة المختصرة تضم بجوار النني كل من جو رودون لاعب توتنام ولويد كيلي لاعب بورنموث وسفين بوتمان لاعب ليل وماثياس جينتر من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وارتبط اسم النني بعملاقي تركيا جالاتا سراي وبشيكتاش اللذين يرغبان في ضمه.

وينتهي تعاقد محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل النني إلى بشيكتاش في موسم 2019 - 2020 على سبيل الإعارة.

ولعب النني في 36 مباراة خلال إعارته في تركيا وكان على وشك العودة لبشيكتاش قبل انطلاق الموسم الجاري.