مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

بنعطية - المغرب

أعلن المغربي المهدي بنعطية مدافع فاتح كاراجمرك التركي اعتزال كرة القدم نهائيا.

بنعطية انضم إلى فاتح كاراجمرك في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، لكن الإصابات أجبرته على الاعتزال.

وقال بنعطية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الخميس: "منذ صغري كان لدي حلم واحد فقط أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، للوصول إلى هذا، كان علي أن أجبر نفسي على العمل الجاد، وتقديم التضحيات".

أخبار متعلقة
الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى بشأن مواجهة مصر كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها ونحاول الوصول لأفضل حل مع كأس العالم للأندية شيرار يتغزل في قدرات صلاح "الأفضل في العالم حاليا" كاف يعلن إقامة أمم إفريقيا بعد 30 يوما

وأضاف "لقد كان من حسن حظي أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، لكن كما يقولون في هذه المهنة، فإن الجزء الأصعب هو الاستمرار مع مرور الوقت".

وأكمل "بعد أكثر من 15 عاما من اللعب بإخلاص، وبعد أن لعبت في أكثر الدوريات المرموقة، قررت إنهاء مسيرتي".

وتابع "لقد سمحت لي كرة القدم بالدفاع عن بلدي المغرب وتمثيله، فقد عشت معه لحظات لا تُنسى، كأس العالم 2018 على وجه الخصوص".

وأتم "في النهاية.. أود أن أشكر جميع الذين دعموني طوال هذا الوقت، يقولون إن نهاية شيء ما هي دائمًا بداية شيء آخر، لذلك أقول أراكم قريبا".

ورحل المدافع المغربي عن صفوف الدحيل القطري عقب نهاية تعاقده، لينضم للنادي التركي في صفقة انتقال حر.

وخلال 60 مباراة بقميص النادي القطري، حقق بنعطية لقب دوري نجوم قطر الموسم قبل الماضي وسجل هدفين.

كاراجمرك النادي العاشر في مسيرة المغربي البالغ 34 عاما، بعدما لعب لأندية: مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل

مهدي بنعطية المغرب
نرشح لكم
حكيم نجم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022 كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها ونحاول الوصول لأفضل حل مع كأس العالم للأندية كاف يعلن إقامة أمم إفريقيا بعد 30 يوما كأس العرب - الشيخاوي يعود لتدريبات تونس
أخر الأخبار
لايبزج يعلن تيديسكو مديرا فنيا دقيقة | الدوري الألماني
حكيم نجم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022 5 دقيقة | إفريقيا
مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا 29 دقيقة | إفريقيا
طلائع الجيش لـ في الجول: نخوض مباراة ودية أمام الأهلي السبت 30 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى بشأن مواجهة مصر 37 دقيقة | كأس العرب 2021
طبيب الأهلي: حالة معلول مطمئنة.. وشكوك حول لحاق أيمن أشرف بـ السوبر الإفريقي 57 دقيقة | كأس العرب 2021
بايرن يعلن غياب كيميتش حتى نهاية العام بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها ونحاول الوصول لأفضل حل مع كأس العالم للأندية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة