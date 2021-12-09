طلائع الجيش لـ في الجول: نخوض مباراة ودية أمام الأهلي السبت

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 15:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش عبر FilGoal.com إقامة مباراة ودية أمام الأهلي بعد غدا السبت.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري في قطر أمام الرجاء المغربي.

وقال أحمد المهدي لـ FilGoal.com: "نخوض مباراة ودية مع الأهلي يوم السبت المقبل".

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وأضاف "ستقام المباراة بجهاز الرياضة العسكري في الرابعة عصرا".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط من خمس مباريات فقط خاضهم الفريق العسكري.

أما الأهلي فينفرد بصدارة مسابقة الدوري المصري بالعلامة الكاملة بـ 18 نقطة من ستة انتصارات.

الأهلي طلائع الجيش مباراة ودية
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