الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى بشأن مواجهة مصر

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدمه بشكوى بخصوص مواجهة مصر في دور المجموعات لـ كأس العرب 2021.

وكانت قناة الكاس القطرية قد كشفت أن الاتحاد الجزائري تقدم باحتجاج للجنة المنظمة للبطولة بسبب ما حدث قبل لقطة هدف مصر. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد الجزائري:

"يفند الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاشاعات التي تم ترويجها حول خبر تقديمه شكوى للجنة المنظمة -فيفا- بخصوص مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات من منافسات كأس العرب فيفا قطر 2021.

و التي جمعت بين المنتخب الجزائري و المنتخب المصري و كانت بعض المصادر روجت لخبر تقديم طعن للجنة المنظمة بخصوص ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم وهو ماينفيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم جملة وتفصيلا".

وصرّح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري أمس الأربعاء لـ FilGoal.com: "مقابلة مصر أصبحت من الماضي".

وأضاف "كنا نتمنى أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في اللقطة التي تسببت في تعادل منتخب مصر من أجل أن نتفادى أشياءً كثيرة ولا تجعلنا نشعر بالظلم".

وأكمل "هذا سبب وجود الـ VAR من أجل تلك الحالات".

وتطرق للحديث عن الأجواء الجماهيرية أثناء مقابلة أمس الثلاثاء قائلا: "مباراة والجزائر مباراة جميلة وصورة الجماهيرة مختلطة جميلة جدا ونريدها في ملاعبنا ولم نر ذلك منذ زمن بعيد وبداية لمرحلة جديدة في التعامل بين المنتخبين".

وأردف "العلاقة بين مصر والجزائر أكبر من تاريخ كرة القدم نفسها ولا يوجد شيء يمكن أن يفسد العلاقة وما رأيته أمس يُبهج ويُفرح".

وأتم عن منتخب الجزائر قائلا: "طموحنا الوصول لأبعد مرحلة ولدينا كل المقومات للمنافسة على اللقب".

وينتظر منتخب الجزائر مواجهة نارية ضد المغرب في ربع نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.

فيما يلتقي منتخب مصر مع الأردن في نفس اليوم.