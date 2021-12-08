قنوات الكاس: الجزائر تتقدم باحتجاج بسبب ما حدث قبل تعادل مصر

أفادت قناة الكاس القطرية بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم باحتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب بسبب ما حدث قبل لقطة تعادل منتخب مصر في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وأوضح الشبكة القطرية عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب ببسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر".

ونشرت صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـ #مونديال_العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب #مصر pic.twitter.com/4nh0XTscqB — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2021

مصر والجزائر تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن تقدم محمد أمين توجاي للخضر، وتعادل عمرو السولية للفراعنة.

التعادل استمر أيضا على مستوى الإنذارات حتى الدقيقة 92 حيث نال كل فريق 3 إنذارات. أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية من مصر، ويوسف بلايلي ومحمد الأمين توجاي وزكريا دراوي من الجزائر.

ولكن إنذار هلال عربي سوداني في الدقيقة 92 بعد تدخل على أحمد فتوح، وطرد مباشر على ياسين تيطراوي منحا مصر الصدارة.

ليتصدر المصريون المجموعة ويتجهون لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل، فيما تواجه الجزائر المغرب في نفس اليوم.