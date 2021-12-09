طبيب الأهلي: حالة معلول مطمئنة.. وشكوك حول لحاق أيمن أشرف بـ السوبر الإفريقي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن حالة علي معلول المحترف التونسي مطمئنة.

وكان معلول قد غاب عن مباراتي تونس في دور المجموعات من كأس العرب بسبب تعرضه للإصابة.

أما أيمن أشرف فأكد أبو عبلة أنه لم يتضح حتى الآن موقفه من مباراة السوبر الإفريقي.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي لمتابعة حالة معلول".

واضاف طبيب الأهلي "معلول أجرى أشعة رنين خلال الساعات الماضية بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، وحالة اللاعب في تحسن مستمر حتى الآن".

وعن موعد عودته كشف "لم يتحدد موقفه من المشاركة مع المنتخب التونسي حتى الآن".

وتابع "سيتم تقييم حالة معلول لتحديد فرص مشاركته في التدريبات والمباريات الرسمية مع تونس عقب الاختبارات التي سوف يخضع لها".

ويشارك علي معلول مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر والتي ‏تستمر إلى 18 من الشهر الجاري.‏

وبالحديث عن حالة أفشة قال أبو عبلة: "حالته مطمئنة للغاية بشكل عام ويسير بشكل جيد وفقا لتأكيد الجهاز الطبي للمنتخب".

أما بالنسبة لأيمن أشرف فكشف أبو عبلة "نتواصل مع أبو العلا طبيب المنتخب للاطمئنان على حالته".

وأضاف "أيمن أشرف سوف ينضم لبعثة الفريق في قطر فور وصولها هناك لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوع لفحص جديد لتحديد موقفه من السوبر".

ويواجه الأهلي فريق الرجاء المغربي في قطر يوم 22 ديسمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واختتم أبو عبلة "لم يتحدد موقف أيمن أشرف من السوبر حتى الآن ولكن سننتظر خضوعه لفحص طبي جديد".

ويعاني أيمن أشرف من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي ضمن تدريبات تأهيله.