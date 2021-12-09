كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها ونحاول الوصول لأفضل حل مع كأس العالم للأندية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 14:03

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

شدد مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" وأبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا أن البطولة في موعدها في التاسع من يناير المقبل.

وكان موقع الاتحاد الإفريقي قد نشر عدا تنازليا للبطولة، بتبقي 30 يوما على افتتاح كأس الأمم الإفريقية وهو الموعد المحدد سلفا. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "حتى الآن كأس أمم إفريقيا في موعدها يوم 9 يناير ولم نقرر بعد تقديم موعدها أو تغيير موعد الافتتاح".

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وأضاف "هناك لجنة تفتيش تصل الكاميرون خلال ساعات بقيادة فيرون أومبا سكرتير عام كاف للوقوف على جاهزية الكاميرون".

وأكمل "نحاول حاليا الوصول لأفضل حل فيما يخص مواعيد كأس العالم للأندية وتنسيقها مع كأس أمم إفريقيا والرؤية ستوضح خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومن المقرر إقامة بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، بينما تنطلق منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي المصري خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

ومن جهة أخرى صرّح أبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا لـ FilGoal.com: "البطولة في موعدها بعد شهر من الآن لم يتم تغيير الموعد أو إخطارنا بأنه سيتم تقديم الموعد".

وأوضح "جاهزون في أي وقت ومستعدون لبدء البطولة في الوقت الذي يريده كاف".

وأتم "البطولة ستثبت لإفريقيا قدرة الكاميرون على استضافة الحدث الكبير".

وتضم المجموعة الخامسة كل من مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

الاتحاد الإفريقي كاف كأس الأمم الإفريقية
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