كرة يد - إلغاء قرعة بطولة أمم إفريقيا دون أسباب.. وإعادتها لاحقا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة اليد - طوكيو 2020

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد عبر البريد الإلكتروني خطابا رسميا من نظيره الإفريقي صباح اليوم الخميس يفيد بإلغاء نتيجة القرعة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن مشاركة مصر منتخبات منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون في المجموعة الأولى.

وأوضح الاتحاد المصري أنه من المقرر أن تقام القرعة من جديد في موعد سيتم تحديده لاحقا بعد إلغاء قرعة أمس الأربعاء.

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ولم يكشف الاتحاد الإفريقي في خطابه عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها مكتفيا بالتأكيد على إلغائها.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الخامسة والعشرين في الفترة من 13 إلى 23 من شهر يناير المقبل.

ويستعد المنتخب حاليًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني المصري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2022.

كرة يد منتخب مصر أمم إفريقيا
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