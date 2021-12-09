ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال بعد نهاية مرحلة المجموعات

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل صلاح الأدوار الإقصائية بعد مرحلة المجموعات وفي رصيده 7 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 10 أهداف

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 9 أهداف

3- محمد صلاح (ليفربول).. 7 أهداف

3- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

5- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

نكونكو و تراوري ودعا المسابقة بينما استمر صلاح هالر وليفاندوفسكي ورونالدو في دوري الأبطال.

وتستكمل المسابقة بدور الـ16 في فبراير المقبل.

بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

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