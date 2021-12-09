سعد سمير: الخروج من الأهلي لم يكن سهلا.. وكان هناك مشكلة بين موسيماني وربيعة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - سعد سمير

يرى سعد سمير قائد الأهلي السابق ولاعب فيوتشر الحالي أن الخروج من النادي الأهلي لم يكن سهلا خاصة بعد تلك الفترة التي قضاها في النادي.

وخرج سعد سمير على سبيل الإعارة من النادي الأهلي إلى فيوتشر قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال سعد سمير عبر قناة المحور: "الخروج من الأهلي لم يكن سهلا ودائما ما أقول النادي الأهلي مختلف عن أي مكان أخر".

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وأضاف "المباراة في الأهلي تساوي 20 مباراة في مكان أخر ودائما ما أقول للاعبين تمسك بالأهلي قدر الإمكان".

وتابع سعد سمير "عندما عدت من الإصابة لعبت 6 مباريات متتالية لكن عانيت من إجهاد عضلي فغبت لمدة مباراتين وبالتالي شارك الأجهز في تلك المرحلة".

وشدد "لم أتوقع خروجي من الأهلي ولكن عندما جاء عرض فيوتشر بدأت التفكير في ذلك بالذهاب إلى نادي بعيدا عن الضغوط بالإضافة لإمكانية المشاركة بصورة منتظمة مع مدير فني كبير مثل علي ماهر".

وعن علاقته بالجهاز الفني للأهلي أوضح "موسيماني تحدث معي بشكل شخصي أنه يرغب في منحي فرصة للعب ولكن وفقا للمتاح وبالفعل أشركني في دوري الأبطال".

وكشف سعد سمير "وكان موسيماني قد طلب تواجدي في المعسكر قبل نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك رغم الإصابة لأدعم الفريق".

واختتم سمير تصريحاته "موسيماني كانت لديه ترتيب للاعبين ويمكن أن يتغير بناء على أداء أو إصابات وذلك سبب عدم مشاركتي أنا ورامي ربيعة وقتها، وكان هناك مشكلة بين موسيماني ورامي ربيعة بسبب قلة المشاركة، كان هناك حديث بينهما ولم يحدث توافق".

"

الأهلي سعد سمير فيوتشر
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