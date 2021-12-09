لجنة الانضباط الفرنسية تخصم نقطة من ليون بسبب زجاجة باييه

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

لحظة إلقاء الزجاجة على باييه

أعلنت لجنة الانضباط الفرنسية قرارات مباراة أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

المباراة التي أقيمت يوم 21 نوفمبر الماضي توقفت ما يقارب ساعتين ونصف بعدما ألقى أحد مشجعي ليون زجاجة على رأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا أثناء تنفيذه ركلة ركنية. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط أقرت بإعادة المباراة خلف أبواب مغلقة على ملعب جروباما ستيديوم ملعب ليون، ولم يتم تحديد موعد.

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كما أعلنت خصم نقطة من رصيد ليون عقب أحداث شغب الجماهيري.

وكان ليون قد خاض مباراة ستاد ريمس في الأول من ديسمبر خلف أبواب مغلقة عقب ما وقع في مباراة مارسيليا.

ووصفت رابطة الدوري الفرنسي الحادث بأنه "هجوم جبان"، بينما قال ليون إنه "عمل منعزل".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تحدث فيها أحداث شغب في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي الموسم الحالي.

نيس تعرض لخصم نقطتين مع إيقاف خصم نقطة واحدة منهما بعد الأحداث التي حدثت في مباراة الفريق ضد فريق الجنوب الفرنسي.

إذ ألقى أحد مشجعي نيس زجاجة على أرضية الملعب بجوار باييه، إلا أن الأخير ألقاها تجاه المشجعين ما تسبب في نزولهم لأرض الملعب والاشتباك مع اللاعبين والجهاز الفني.

كما حدثت أحداث شغب بين جماهير لانس وليل في سبتمبر الماضي في بداية الشوط الثاني.

ويمتلك ليون 23 نقطة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، ومع خصم نقطة سيظل الفريق في نفس المركز.

فيما يمتلك مارسيليا 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان متصدر الترتيب.

مارسيليا ليون الدوري الفرنسي
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