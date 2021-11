بسبب زجاجة باييه.. تأجيل مباراة ليون ضد مارسيليا

تقرر وقف مباراة ليون ومارسيليا التي بدأت في العاشرة إلا الربع مساء الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة بعد 4 دقائق فقط من انطلاقها، بعد قيام أحد جماهير ليون صاحب الأرض بإلقاء زجاجة مياه ممتلئة على رأس ديميتري باييه نجم مارسيليا.

وسقط باييه متأثرا بهذه الزجاجة، وتوقف اللعب لبعض الوقت وسط محاولات لاستكمالها، حيث حذرت إدارة الملعب الجماهير من تكرار الشغب.

WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS 😭😭

Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz