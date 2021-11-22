بسبب زجاجة باييه.. تأجيل مباراة ليون ضد مارسيليا

تقرر وقف مباراة ليون ومارسيليا التي بدأت في العاشرة إلا الربع مساء الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة بعد 4 دقائق فقط من انطلاقها، بعد قيام أحد جماهير ليون صاحب الأرض بإلقاء زجاجة مياه ممتلئة على رأس ديميتري باييه نجم مارسيليا.

وسقط باييه متأثرا بهذه الزجاجة، وتوقف اللعب لبعض الوقت وسط محاولات لاستكمالها، حيث حذرت إدارة الملعب الجماهير من تكرار الشغب.

WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS 😭😭 Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz — Hamza (@lapulgafreak) November 21, 2021

وأفادت تقارير صحفية أنه تم القبض بالفعل على المشجع الذي قذف هذه الزجاجة على باييه.

وبعد قرابة ساعتين من التوقف، أعلن مارسيليا عبر حساباته الرسمية أن المباراة لن تستمر، حيث غادر الفريقان أرض الملعب، ليتم تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.

القرار الآن بيد رابطة الدوري الفرنسي، سواء باستكمال المباراة لاحقا، أو إعادتها على ملعب ليون ولكن بدون جماهيره، أو منح مارسيليا النقاط الثلاث.

يذكر أنها المرة الثانية التي تشهد إلقاء أحد الجماهير لشيء ما على باييه تحديدا في هذا الموسم، حيث حدث ذلك خلال مواجهة نيس في أغسطس الماضي.