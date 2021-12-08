بيرسي تاو: لم تكن هناك مشكلة في تأقلمي مع الأهلي.. واختيار الهدف الأهم والأفضل

أعرب بيرسي تاو مهاجم الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا عن سعادته بالتواجد في القلعة الحمراء وعدم شعوره بمشكلة للتأقلم بعد العودة من الدوري الإنجليزي.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد قادما من برايتون الإنجليزي.

وقال بيرسي تاو عبر قناة الأهلي: "توصلت لاتفاق جيد مع الأهلي بعدما تحدثوا معي وأنا ممتن لذلك".

وأضاف تاو "الأهلي نادي كبير في إفريقيا والعالم وممتن لحصولي على تلك الفرصة ومن الجيد أن أكون هنا وأن أخوض مرحلة جديدة في مسيرتي".

وعن تأقلمه السريع مع الفريق أوضح "لم أجد مشكلة في تأقلمي وتكيفت مع زملائي ولدي طموح أن أتواجد في كل مكان بالملعب وأسجل الأهداف وأفوز بالبطولات".

وتابع "ولذلك لم أفكر كثيرا في نقطة التأقلم، وما كنت أفكر فيه هو بدء التدريبات وخوض المباريات".

وبالحديث عن دور بيتسو موسيماني كشف "كنت أفكر في تمثيل الأهلي وأن أبذل قصارى جهدي حتى وأنا أعرف إنه هنا، كنت متأكدا من قدرته على مساعدتي لإخراج أفضل ما لدي".

وشدد "لم يكن دور موسيماني كبيرا لكن كان علي أن أفكر في مجيئي إلى هنا، الكل كان يريدني في الأهلي وشعرت بذلك وهو ما أشعرني بالسعادة".

وعن الفارق بين موسيماني مع الأهلي وصنداونز أوضح "هناك فرق كبير بين الناديين على الأقل من حيث التاريخ".

أما عن المركز الذي يشعر بالراحة فيه فأجاب "هذا يعتمد على المدير الفني وعلى متطلبات المباراة، وهناك تشكيلات مختلفة ومطلوب مني أن ألعب وأؤدي أدوار مختلفة، ربما في الأمام أو على مستوى الجناح أتكيف مع كل المراكز".

وعن أهدافه المسجلة مع الأهلي كشف "هدفي ضد الإسماعيلي هو الأهم لي لأن الهدف الأول هو الأهم".

وتابع "الهدف الثاني ضد المحلة هو الأجم لي خاصة بعدما ضاع مني فرصة قبل تسجيله ولذلك ركزت وسجلت هدفا".

واختتم تاو تصريحاته "جمهور الأهلي لديه مطالب كبيرة ويريدون الكثير من النادي، لذلك علينا تقديم الأفضل دائما، الأهلي فاز بالكثير من البطولات لهذا هم يطلبون الكثير وأنا سعيدا بهذا".