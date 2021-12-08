أليجري: لا يمكننا الاستمرار في إهدار الفرص بذلك الشكل

أعرب ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن غضبه بسبب إضاعة فريقه للعديد من الفرص على الرغم من فوزه على مالمو.

وفاز يوفنتوس على مالمو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "لا يمكننا الاستمرار في إضاعة كل تلك الفرص للتسجيل، لقد كانت أمسية جميلة على مستوى النتيجة ولكننا أهدرنا العديد من الفرص، لا يمكننا أن نعتقد باننا سنذهب بعيدا إذا استمرينا في إهدار الفرص بذلك الشكل".

واستمر "يجب أن نكون أكثر قدرة على التحمل وأكثر إصرارا عندما تكون أمام المرمى، هذا شيء نحتاج إلى تحسينه تماما".

وتابع "أردت أن أرى كيف كان أداء الجميع وقد أعطوا جميعا استجابة جيدة، لعب كل من أرثر وبنتانكور، وروجاني، وبيرين، والشاب دي وينتر وجميعهم لعبوا أظهروا شخصية".

وأردف "لقد كانت مباراة صعبة وتمكنا من كسر الجمود بشكل مبكر، لكننا فشلنا بعد ذلك في إنهاء المباراة بالهدف الثاني في مرات عديدة، علينا تحسين ذلك لأننا لا نستطيع الحفاظ على التوازن في مباريات مثل تلك".

وأضاف "لقد أخبرت اللاعبين بأن هناك مباراة أصعب تنتظرنا في نهاية الأسبوع أمام فينيسيا، لأن لا أحد منهم قد واجه فينيسيا من قبل، أنا كنت هناك من قبل إنها مدينة جميلة ولكن أيضا الملعب صعب، ونحتاج إلى أداء ختلف تماما عن الذي قدمناه اليوم".

وأتم "ملعبهم صعب للغاية وهم يلعبون بقوة يجب أن نكون منظمين ورمكزين وقبل كل شيء يجب أن نحسن فاعليتنا أمام المرمى".