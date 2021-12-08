سكاي: فينالدوم قد يعود للدوري الإنجليزي في يناير

يبدو أن عودة جورجينيو فينالدوم للدوري الإنجليزي ستكون أقرب مما كان يتخيل أو ربما ما لم يعتقد أنها ستحدث من الأساس.

جورجينيو فينالدوم النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن النادي الفرنسي أصبح مستعدا للسماح للاعبه بالرحيل معارا في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن فينالدوم نفسه منفتح على العودة للدوري الإنجليزي في ظل وجود اهتمام من أرسنال وناديه السابق نيوكاسل بضمه.

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان قادما من ليفربول الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وخلال 20 مباراة شارك فيها مع سان جيرمان في الموسم الجاري بدأ فينالدوم 10 مباريات فقط كأساسي.

وتحدث فينالدوم سابقا عن وضعه في سان جيرمان قائلا: " لا يمكنني القول إنني سعيد جدا. أنا في موقف لم أرغب به".

وأضاف "لعبت كثيرا في السنوات الأخيرة، كنت لائقا دوما وقدمت أداء جيدا. هذا شيء مختلف لابد من التأقلم عليه. كنت أتطلع للخطوة المقبلة ثم حدث ذلك. أمر صعب".

واستمر "هذه كرة القدم وعلي أن أتعلم كيف أتعامل مع الأمر أنا مقاتل، ولابد أن أكون إيجابيا وأن أعمل جاهدا لقلب الأمور".