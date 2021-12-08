تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

بايرن - برشلونة - ليفاندوفسكي

أعلن يوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

أخبار متعلقة
أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن آس: تغير موقف يوفيتش من الرحيل في يناير كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء انضمام عماد حمدي والوحش لقائمة مصابين الإسماعيلي

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - دوايت أوباميكانو - نيوكلاس سولي - نيجامين بافارد

خط الوسط: ليروي ساني - كورنتين توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر - كينجسلي كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

طالع تشكيل برشلونة من هنا

بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) برشلونة.. بنفيكا (0)-(0) دينامو كييف.. فرصة أمام المرمى الخالي يوفنتوس يخطف صدارة مجموعة دوري الأبطال بعد تعثر تشيلسي امام زينيت بهدف قاتل ماركا: سواريز يغيب عن أتليتكو مدريد في الدربي تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) برشلونة.. بنفيكا (0)-(0) دينامو كييف.. فرصة أمام المرمى الخالي 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس يخطف صدارة مجموعة دوري الأبطال بعد تعثر تشيلسي امام زينيت بهدف قاتل 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: سواريز يغيب عن أتليتكو مدريد في الدربي 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: فينالدوم قد يعود للدوري الإنجليزي في يناير 31 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي يضم غالي لـ لجنة التخطيط.. والخطيب للإشراف على قطاع الكرة ومرتجي للتنسيق المالي 35 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في قطر.. وموعد المعسكر 53 دقيقة | مصر
تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة