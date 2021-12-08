تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن يوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - دوايت أوباميكانو - نيوكلاس سولي - نيجامين بافارد
خط الوسط: ليروي ساني - كورنتين توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر - كينجسلي كومان
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
طالع تشكيل برشلونة من هنا