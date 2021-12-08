تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة

يوفنتوس يخطف صدارة مجموعة دوري الأبطال بعد تعثر تشيلسي امام زينيت بهدف قاتل

ماركا: سواريز يغيب عن أتليتكو مدريد في الدربي

تشكيل دوري الأبطال - 11 تبديلا من رانجنيك في مانشستر يونايتد ضد يانج بويز