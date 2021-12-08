تشكيل دوري الأبطال - ثلاثي دفاعي لـ برشلونة أمام بايرن.. وديمبيلي أساسي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويتفوق برشلونة على بنفيكا صاحب المركز الثالث بنقطتين قبل مواجهة الفريق البرتغالي مع دينامو كييف.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي بونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي