كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء رسميا.

وأعلن كاف إقامة مباراة الأهلي والرجاء في الدوحة يوم 22 ديسمبر بشكل رسمي.

كان نادي الرجاء قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.

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ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

وكان الأهلي قد حصد لقب الموسم الماضي من السوبر الإفريقي بعد التغلب على نهضة بركان بهدفين دون مقابل.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الرجاء
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