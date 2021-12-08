رسالة من لابورتا قبل مواجهة بايرن: واثق من مرورنا

أرسل خوان لابورتا رسالة إلى جماهير الفريق لبعث الطمأنينة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الحاسمة.

ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "أنا واقف من إننا سنعبر، برشلونة نادي له تقليد ومسار ونريد المرور، إنها واحدة من تلك المباريات التي يجب عليك فيها إظهار الفخر وإظهار من أنت، اللاعبين سيجعلوننا فخورين وأنا واثق من عبورنا".

وتابع "على الرغم من أن الطقس ليس هو الأنسب، إلا أن ذلك لن يكون عذرا لبرشلونة لكي لا نحصل على الفخر والكرامة".

وأضاف "لا يوجد خوف، نحن نخاطر بكل شيء وهذا يعطي الاحترام ولكن ليس الخوف، نحن نتطلع إلى المباراة وأطلب من الجماهير أن تفتخر بكونها برشلونة، لدينا مرحلة رائعة أمامنا وهم يعرفون أن هذا يتطلب وقتا لكننا لن نتوقف في أي وقت عن مواجهة كل المواقف التي نشأت برغبة في إسعاد جماهير برشلونة".

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ بأي نتيجة لضمان التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16، وفي حالة لم يفز الفريق على بايرن ميونيخ فسيحتاج إلى عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.