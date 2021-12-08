مؤتمر كونتي: لدينا 13 مصابا بفيروس كورونا في توتنام.. الأمر مرعب كلنا مُخالطون

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام تخوفه بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق إلى 13 شخصا، "الأمر مرعب، كلنا مُخالطون".

وضرب فيروس كورونا صفوف توتنام قبل يوم واحد من مواجهة ستاد رين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "لدينا 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا، لكن المشكلة أن كل يوم لدينا أشخاص يصابون بكورونا، أشخاص أمس كانت مسحتهم سلبية واليوم مصابين، أنها أزمة حقيقة".

وأضاف "اليوم لدينا لاعب آخر وشخص من الجهاز الفني جاءت إيجابية، غدا قد يكون أنا أو أحد آخر من الجهاز الفني، أريد فقط أن اتحدث في كرة القدم".

وأكمل "الجميع خائفون بعض الشيء، لدينا عائلات، أمس تدربنا ولدينا حالتين إيجابيتين، اليوم نفس الأمر تكرر، من التالي؟ الأمر ليس صحيحا، سنذهب للمنازل للقاء عائلاتنا",.

وأتم "لدينا 11 لاعبا متاحا للمباراة، وفي نهاية اللقاء قد يكون هناك لاعب أو 2 مسحتهم إيجابية، الأمر مرعب، كلنا مخُالطون".

وسيخوض توتنام مواجهة حاسمة مع ستاد رين الفرنسي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

ولن تتأجل المباراة لأنه وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي يستطيع توتنام خوض المباراة بقائمة تضم 13 لاعبا من بينهم حارس مرمى، ومن غير الممكن تأجيل المواجهة.

وكانت مباراة توتنام وبيرنلي قد تأجلت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويلعب توتنام 8 مباريات بداية من 9 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.