مؤتمر كونتي: لدينا 13 مصابا بفيروس كورونا في توتنام.. الأمر مرعب كلنا مُخالطون

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام تخوفه بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق إلى 13 شخصا، "الأمر مرعب، كلنا مُخالطون".

وضرب فيروس كورونا صفوف توتنام قبل يوم واحد من مواجهة ستاد رين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "لدينا 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا، لكن المشكلة أن كل يوم لدينا أشخاص يصابون بكورونا، أشخاص أمس كانت مسحتهم سلبية واليوم مصابين، أنها أزمة حقيقة".

أخبار متعلقة
دي مارزيو: إصابات كورونا تصل إلى 11 في توتنام انتصار كونتي الثاني.. سون يؤمن فوز توتنام على برينتفورد مؤتمر كونتي: المستوى في توتنام منخفض فوتبول لندن: فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام

وأضاف "اليوم لدينا لاعب آخر وشخص من الجهاز الفني جاءت إيجابية، غدا قد يكون أنا أو أحد آخر من الجهاز الفني، أريد فقط أن اتحدث في كرة القدم".

وأكمل "الجميع خائفون بعض الشيء، لدينا عائلات، أمس تدربنا ولدينا حالتين إيجابيتين، اليوم نفس الأمر تكرر، من التالي؟ الأمر ليس صحيحا، سنذهب للمنازل للقاء عائلاتنا",.

وأتم "لدينا 11 لاعبا متاحا للمباراة، وفي نهاية اللقاء قد يكون هناك لاعب أو 2 مسحتهم إيجابية، الأمر مرعب، كلنا مخُالطون".

وسيخوض توتنام مواجهة حاسمة مع ستاد رين الفرنسي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

ولن تتأجل المباراة لأنه وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي يستطيع توتنام خوض المباراة بقائمة تضم 13 لاعبا من بينهم حارس مرمى، ومن غير الممكن تأجيل المواجهة.

وكانت مباراة توتنام وبيرنلي قد تأجلت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويلعب توتنام 8 مباريات بداية من 9 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

توتنام مؤتمر كونتي دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
دي مارزيو: إصابات كورونا تصل إلى 11 في توتنام أوين وفيرديناند يتغزلان في محمد صلاح فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي
أخر الأخبار
بونجاح: الشناوي لم يتعمد إصابتي.. وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف أمام مصر 10 دقيقة | كأس العرب 2021
هاندانوفيتش: ريال مدريد ليس أفضل منا 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كونتي: لدينا 13 مصابا بفيروس كورونا في توتنام.. الأمر مرعب كلنا مُخالطون 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - انسحاب الجزائر من أمم إفريقيا بسبب المشاكل الدبلوماسية مع المغرب 54 دقيقة | رياضات أخرى
الرجاء لـ في الجول: كاف أخطرنا برفض تأجيل السوبر أمام الأهلي ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - ثلاثي جهاز الأهلي في الحجر الصحي وتحديد موقفهم خلال 4 أيام ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - استمرار تأهيل سيسيه وطارق حامد.. وتدريبات في "الجيم" بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: كاف يرفض تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة